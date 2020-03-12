全球央行都搶著降息救市，市面上的優利定存專案近乎成了珍品，以最重要的避險貨幣美元計價，並提供活期存款優惠利率，在外銀圈真的只剩今（12）日推市的星展銀行綠色存款專案，參與客戶能在6個月美元活存期間，拿到年息0.66％，附贈銀行代種的1棵樹。

外銀當中，渣打曾在去年第四季推出美元活存優利「活動專案」，當時有多道條件，完成每道任務的客戶，拿到優惠利率的客戶最高可加碼至3.1％，在市場上成為話題，惟至少客戶於活動期間完成登錄，可自登錄當月起享三個月年息1.2％至2.8％，依金額門檻而定。該項專案在去年12月31日已停止。

星展銀行（台灣）則趁著今天是3月12日植樹節，推出「星展豐森美元活存」。即日起至5月29日止，於活動期間開立「星展豐森美元活存」，並以新資金存入美元1萬元（含）以上，即可享6個月美元活存利率0.66％，不僅趕在聯準會2度降息之前確定，星展銀行（台灣）總經理林鑫川更允諾，該存戶利率「一口價」，不會輕易調降。

星展銀行並表示，客戶端每開立一個「星展豐森美元活存」，星展（台灣）與慈心有機農業發展基金會，即會在北海岸中角沙珠灣為客戶種下一株樹苗，目標種植1,000棵樹，與客戶齊心守護台灣海岸線。

林鑫川指出，星展將永續思維融入企業核心價值，接軌聯合國「永續發展目標」（SDGs），並著重在「性別平等」、「負擔得起的乾淨能源」、「永續的經濟成長」、「強化基礎建設加速創新」、「負責的消費及生產」、「因應氣候變遷」六大目標，除了於公司日常營運中落實，更積極結合利害關係人，創造更大的社會響力。因此，秉持「負責任的銀行業務」精神，星展推出市場首創的綠色存款，讓客戶在存款時，也能有機會參與永續，對環境做出貢獻。

(工商 )