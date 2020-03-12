居家檢疫者無視防疫規定，趴趴走的現象頻傳，有一名台商9日自廈門入境後住進防疫旅館，但他卻落跑，從台北搭高鐵逃到高雄，企圖搭機出境。對此，北市大動作開罰100萬元，原來是男子被攔下後，在移送至檢疫隔離所的過程中，不但辱罵執勤人員，還破壞防疫計程車，最後被警方上銬送進隔離所。

該名盧姓台商9日自廈門入境，依規定從3日到23日期間，進行居家檢疫不得外出，至24日才解除檢疫。但盧男在松山機場時就不肯配合填寫資料，機場檢疫官協助他入住旅館，民政、警政人員於10日前往查訪，確定盧男並未入住，立刻提送警政單位協尋。

衛生局在內政部移民署線上應用服務系統查到，盧男出現在高雄小港機場，準備搭飛機出境。盧男不但無視居家檢疫規定，且未依指定住所進行檢疫，由於事證明確，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第15條第2項規定，開出北市第一張100萬罰單，並將盧男強制檢疫。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，盧男在搭上防疫計程車後，不但出言恐嚇司機，接著又破壞乘客座和駕駛座之間的透明防疫隔簾，意圖想要落跑，之後又不配合警方檢疫，因此移送偵辦。盧男的行為涉及妨害公務、恐嚇、毀損等罪嫌，未來不但要面臨官司外，還須在期限內將百萬罰單繳清。

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(中時電子報)