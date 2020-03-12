高醫12日邀集30多家餐飲業者舉辦防疫講習，協助業者做好供餐或外送防護，讓民眾能吃得安心。（柯宗緯攝）

高醫12日邀集30多家餐飲業者舉辦防疫講習，並演出狀況劇。（柯宗緯攝）

新冠肺炎衝擊，外送市場反而受惠，高雄連鎖便當業者𡘙師傅指出，來店用餐少1至2成，但外送便當也增加2成。高醫12日則針對40家餐飲業者舉辦防疫講習，協助業者做好供餐或外送防護，讓民眾能吃得安心。

高醫今上演行動劇，演出6個NG橋段，包括「生病了，還是勉強去上班」、「咳嗽打噴嚏時，用手遮掩口鼻」、「用未洗乾淨的手去揉眼睛、搓鼻子」、「見到面，熱情的握手或脫下口罩」、「錯誤或時間過短的洗手方式」、「不戴口罩、不清潔環境」等不適當的行為，提醒餐廳、便當及外送等業者在防疫期間千萬別做。

高醫副院長吳登強表示，防疫期間不少民眾不敢在外面用餐，社會興起外帶或外送風潮，但供餐及外送過程是否做好安全防護？值得關切。高醫主動關懷社區，繼警察之後再為餐飲業者辦講習，協助業者更落實防疫工作，帶給民眾更安心的飲食衛生。

高醫感染管制中心主任林俊祐指出，這6項NG不適當的行為，除了餐飲業者之外，民眾也請盡量避免，才能確保在防疫期間不受感染。清潔雙手謹記「內外夾弓大立完」步驟。

高醫感染內科醫師黃崇豪表示，外帶可減少食客聚集，阻斷病毒傳播風險，但外賣打包者須佩戴口罩，口罩定時更換，並加強手部清潔消毒；他也建議，每份餐點使用密封包裝盒，必要時使用封籤確保外包裝完整性；也可設立外賣專區，由專人打包，取餐區定時進行消毒。

(中時 )