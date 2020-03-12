▲工程規劃除改善現有設施外，亦有綠美化植栽、挑茶古道及裝置藝術設置。（客家事務局提供／蕭靈璽桃園傳真）

為重現桃園市龍潭三坑茶港歷史風貌，桃園市政府客家事務局12日在龍潭區三坑自然生態公園辦理「循著浪漫的茶香味，探索三坑茶的起源-三坑茶港水與綠營造工程」開工典禮，將透過自然生態公園餒環境綠美化，以及打造生動三坑客庄體驗路徑，創造龍潭觀光的新亮點。

早年因陸運尚未全面發展，所有貨物流通皆仰賴水運，龍潭三坑子因位於大漢溪旁，水量充沛、河道深廣，許多往來船隻可經由此地到大溪轉運至大稻埕及淡水港，再出口至全世界，三坑子便一躍成為商業繁榮的地區，造就「龍潭第一街」的稱號。

客家事務局局長何明光表示，因過去二段潭古渡船停靠點緊鄰三坑自然生態公園，預計規劃將結合大漢溪河壩文化、地方產業、客庄老街等，做為推廣臺三線產業文化故事的起點。

客家事務局表示，將以總經費4500萬元規劃三坑自然生態公園及其周邊，規劃人行步道、集貨橋、停車場等現有設施的改善，及綠美化植栽、挑茶古道建置等工程，此外，預計將於公園內設置具歷史代表性裝置藝術，以喚醒居民對過去在地生活的記憶並吸引遊客前來，客家事務局指出，工程預計將於2020年8月完工，敬請民眾期待。

(中時 )