桃園市空服員職業工會去年6月發起罷工，長榮航空在罷工第二天隨即向工會提起民事訴訟要求每天3400萬的損害賠償，罷工結束後也未撤告，桃園市空服員職業工會申請不當勞動裁決，認定此事為不當勞動行為，並要求在長榮官網公告不當勞動裁決書，勞動部也將以此開罰長榮航空。

本案在9月17日收案，歷經2次調查會議，最後在2月21日詢問會議做成決定，認定構成不當勞動行為，但未有要求撤告等救濟命令，該裁決也要求長榮航空應在網站以不小於16號字體的標楷體公告不當勞動裁決書14天。

裁決書指出，如果雇主有不當勞動行為動機，威脅提起顯不相當的民事訴訟，勢將引發寒蟬效應，影響工會活動推展；長榮公司在罷工第2天就提起民事訴訟，與罷工有「密接性」，長榮航空在罷工次日提告在於針對罷工，希望對會員施加壓力、妨礙罷工。

裁決書也指出，長榮航空以颱風天取消航班來計算損失金額，但究竟能否與颱風天相較，長榮航空還針對現場發放文宣的人員，急於殺雞儆猴，進一步嚇阻罷工，符合顯不相當的要件。此次罷工為集體勞動行為，縱然有損害賠償，但依工會法明定工會理監事等，因執行職務所致他人之損害，工會應負連帶責任。

至於長榮認為勞工董事不應成為罷工標的，裁決書提及，目前實務見解尚未統一，勞動部部長許銘春曾發言對增設勞工董事非違法，不能輕面否定此次罷工為非法罷工，縱然增設勞工董事有爭論，不影響其他合法罷工行為，不為顯而易見的非法罷工。

裁決書最後指出，救濟命令要求長榮航空撤告，雖有不當動機打壓，但依憲法仍有權利提告。

勞動部後續將依工會法開出9萬元至90萬元罰鍰，若未公告裁決書可依同法處6萬至30萬元罰鍰，還可連續處罰。

長榮航空表示，桃園市空服員職業工會發動長達17日的違法罷工，造成公司營業損失逾40億，同時嚴重侵害旅客權益、毀損公司商譽。細究該次罷工，工會將不法請求作為主要訴求之一，並蓄意造成調解不成立結果進而發動罷工，罷工訴求內容也一再竄改，且違法招收以高雄為服勤地的空服員進行罷工投票，諸多手段缺乏正當性。

對於桃空職工違法罷工行徑，長榮航空無法認同，仍將透過司法程序保障公司權益。

(中時 )