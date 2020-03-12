台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段，今年元月復通至今已吸引6萬人次造訪，因通車後環境負荷大，公路總局第3區養護工程處考量天池以上道路仍有多處修復工程，決定從3月17日起實施每周二、四禁止遊客進入梅山口以上路段，讓南橫山林休養並利於工程作業。

台20線南橫公路梅山口至天池段於今年1月13日復通，開放後每日不少遊客進入梅山口遊歷封閉超過10年的南橫天池，經約2個月統計平日通行的汽機車約700輛左右，到了假日更超過1000輛，甚至曾幾次假日高達1800輛，讓原本沈寂高雄山城頓時活絡起來。

公路總局第3區養護工程處表示，南橫梅山口至天池路段復通後，至今因川流不息的交通流量，嚴重影響延宕天池以上至埡口復建工程的進度，因機具物料無法運送，山區復建工程進度已嚴重受影響，為使南橫走得更好更遠，因此希望一周2日禁止遊客進入，讓山林有喘息空間。

甲仙工務段段長陳正偉表示，由於發現每周二及周四進入南橫天池路段人潮較少，所以決定這2天「周休二日」管制梅山口以上道路通行，日前也曾邀集相關單位及桃源、甲仙、六龜等地商圈業者開會討論，雙方達成應讓山林休養的共識。

(中時 )