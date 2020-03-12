清明節將近，為分散人流，新竹市府民政處宣導民眾提前從2月16日分流掃墓現因新冠肺炎疫情蔓延，為避免人潮聚集出現防疫漏洞，暫停發放盆栽活動，請民眾多加利用平日上山掃墓，今年度也取消大坪頂接駁專車服務，入塔祭拜民眾一律要戴口罩、配合量測額溫且使用酒精消毒，在假日也將開放元培街148巷機車雙向通車，鼓勵民眾騎機車上山掃墓及分流掃墓。

目前大坪頂納骨塔約有10萬個塔位，民政處長倪冠勛預估會有40萬的掃墓人潮，加上今年清明掃墓遇上新冠肺炎疫情，擔心大型人潮聚集恐成防疫破口，所以從2月中旬就已經開始宣導民眾提前或延後，並且盡量在平日上山祭祖，來避開人潮聚集的時段。

除此之外，市府今年也取消接駁車服務，同時大坪頂會進行人流管制，包括單進單出，並實施入塔祭拜時均須配戴口罩、配合量測額溫及手部酒精消毒等防疫措施，大坪頂雖有新塔位興建工程，仍在假日規畫出380個汽車停車空間，也請工務處在14日提前完成元培街148巷的機車雙向通行，並請警方協助交通管制，鼓勵民眾騎機車上山祭拜、紓解塞車潮。

同時，原訂提前掃墓送小盆栽的活動，有鑑本周末起掃墓人潮湧現，將暫停發放盆栽的活動，民政處再次提醒，祭拜祖先在於誠意，呼籲民眾防疫優先，若民眾出現呼吸道症狀或發燒，請勿進入塔內，立即返家就醫，確保疫情不蔓延。

(中時 )