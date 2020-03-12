正修科大化妝品與時尚彩妝系在「2019TSIA國際美業菁英賽」表現優異，一舉拿下2金2銀1最佳設計獎優勝，系主任李永中表示，學校能為學生做的是找舞台，讓他們有踏出舒適圈的勇氣，日後進入業界實踐人生美夢。

「2019TSIA國際美業菁英賽」有來自新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、日本、韓國沙龍界專業人士和優秀學生，競賽涵蓋有創意真人夢幻、美髮、彩妝設計、美甲彩繪、時尚芭比創意造型和國際美睫混搭設計等六大類美業，學生充分發揮創意設計。

「國際美業菁英賽」是由TSIA中華沙龍產業發展協會承辦的大型國際競賽，選手在短短50分鐘需兼顧速度與彩妝精緻度，承受相當壓力，正修科大化妝品與時尚彩妝系在「國際宴會創意化妝」項目由三年級同學傅家茵、陳美莉分別拿下金、銀獎。

三年級同學陳盈珍獲「國際時尚新娘創意彩妝」金獎，「時尚芭比創意造型」分別由四年級的同學李玟憲、三年級的同學許素菱獲銀獎及最佳設計獎。

正修科大表示，本次比賽由老師陳盈汝和王婉馨共同指導，團隊精神是這次比賽致勝關鍵，選手不斷練妝髮，親自製作頭飾、服裝手工藝，才能有這麼好的成績。

(中時 )