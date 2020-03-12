小琉球又傳出有遊客戲弄海龜遭錄影檢舉。(示意圖/shutterstock)

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所，下午接獲當地民眾報案稱，發現浮潛遊客疑似有騷擾海龜的行為。並附上影片為證，海巡人員獲報後立即派員追查，後於案發週遭沙灘發現正準備離開之嫌疑人，經完成偵訊後，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

一名男性浮潛遊客出手撥弄騷擾海龜，全被當地民眾拍下。(海巡署提供)

12日下午有民眾帶著影片到小琉球安檢所報案稱，他在美人洞附近海域浮潛拍攝海底生態時，拍到一名男浮潛遊客出手騷擾海龜，甚至追逐戲弄舉動，希望能夠找出影片中的人。

安檢所立即前往追查，最後在案發沙灘發現疑似是影片中騷擾海龜的遊客，隨即將其帶回實施筆錄訊問，並協請國立屏東科技大學野生動物保育服務中心，判定影片中之海龜品種確認為保育類綠蠵龜。經偵訊後，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

小琉球地區因海洋資源豐富，加上近幾年保育有成，已是台灣著名保育類海龜棲息地，當地居民更是把海龜視為重要海中瑰寶，海巡署呼籲，前來遊玩的民眾，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。(海巡署南部分署提供)

(中時電子報)