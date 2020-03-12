美國總統川普11日在白宮發表談話，宣布將從13日起對除英國之外的所有歐洲國家實施旅行禁令，為期30天。他另提到，南韓和大陸的新冠病毒疫情持續得到控制，並暗示美方有可能提前解除對相應地區的旅行限制措施。

據韓聯社12日報導，川普表示，我們正在關注大陸和南韓的情況，隨著這些國家的疫情逐步得到控制，美國將重新研究能否提前解除相應旅遊安全警示。美國之音也報導，川普說，如果大陸和南韓的疫情改善，美國可能會調整針對兩國的旅行限制。

另一方面，世界衛生組織（WHO）表示，大陸、南韓和新加坡已經控制住感染，充分分析感染途徑等並採取對策是有效的。

美國此前呼籲美國人不要前往大陸和伊朗全境、南韓和義大利的一部分地區。這些舉措依據的是美國疾病控制與預防中心（CDC）指定的警示水平，大陸、伊朗、南韓和義大利達到最高的「3級警示」。

美國國務院上月對南韓的旅遊警示上調至第3級，對大邱地區發布最高級別的第4級警示。南韓也從本月11日起加大對赴美航班全體乘客的檢疫力度。

南韓外交部12日表示，川普暗示放寬對韓旅行限制的言論令人鼓舞。外交部高官對媒體表示，美方稱在不把南韓列為禁止旅行國家的基礎上，有可能視疫情好轉進度取消先前的限制措施，對韓方來說此言令人歡欣鼓舞。但美方的立場終歸是考慮一切可能性，與其過於樂觀，不如加強防疫力度，密切關注國際動向。

另有外交部官員表示，南韓政府一直在與美方透明共用南韓新冠疫情和防疫措施，並搶先採取加大赴美旅客檢疫力度，韓方與美方協作防疫的努力得到了應有的評價。

(中時 )