為因應新冠肺炎對經濟的衝擊並且超前部署，總統蔡英文今日中午召開國安高層會議，並提出5項指示，其中，除600億防疫特別預算外，蔡英文要求彙整政府預算，如就業安定基金和觀光發展基金等，加碼400億元投入紓困與振興計畫。蔡英文提出5項指示：

一、落實600億防疫特別預算：目前防疫與紓困振興條例已經立法完成，特別預算也正由立法院進行審議，600億受衝擊產業紓困預算應確實執行。

二、政府各部門既有預算及基金移緩濟急：除600億紓困預算外，總統指示，彙整政府預算以緩濟急及各項基金的支出，如：就業安定基金、觀光發展基金等，約有近400億經費可投入紓困與振興計畫。

三、最短時間落實政府部門投資與採購，加速擴大內需：請行政院清查公部門各機關及國營事業，除緊盯前瞻基礎建設計畫進度外，就公共建設、政府採購、與包含長照幼托等公共服務的部分，以及國防產業及相關採購等，加大加速進行，以最高的效率、最短的時間落實各項擴大內需計畫。

四、全力協助民間加速投資，維繫經濟動能與活力：除了公部門投資加速之外，也應大力促進民間部門投資，總統指示相關部會確實執行台商回流及投資台灣方案，全力協助企業排除投資障礙，維繫民間投資動能及總體經濟活力。

五、全力穩健金融市場，維持匯市穩定與股市動能：國內經濟基本面尚屬良好且資金充足，為避免疫情變化造成心理面影響，請財政部、金管會、中央銀行等各部會密切觀察國際金融市場，特別是美國股市的情勢，即時因應，全力維持匯市穩定與股市動能。

(工商 )