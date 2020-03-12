前「錦繡二重唱」成員錦雯與老公江俊豪結婚近14年，從事旅遊業擔任導遊的先生近日帶團到義大利，回台後配合防疫政策需要自我隔離14天，12日她上《女人我最大》分享老公在台中隔離期間非常黏她，「每兩個小時都要視訊一次，女生在追劇時最討厭被打斷了。」她笑說老公開始隔離後整張臉都扁掉了，「每天沒事做都在吃，真的回來會不會不認識他了。」她很開心有許多熱心的民眾在新聞釋出後紛紛獻上物資，「真的是保護自己也保護大家。」好在她現在還有錄影工作，養家責任落在她身上，倒是老公乖乖隔離14天還能領防疫生活費，「1天還有1千元的零用金，1個月下來也有1萬4。」

錦雯表示以前跟劉真和白歆惠念的是同一間國中，前幾年校慶的時候回母校曾碰過面，被問及劉真病危一事，她坦言現在祝福劉真和辛龍是首要之急，「祝福的力量很大的，也請命理師別再消費劉真。」她透露自己的大舅也因重病開刀，當時心臟功能只剩下30%功能，兩年前就花費550萬安裝人工心臟，出院後正常活動3個月仍撒手人寰，看待劉真與辛龍的處境，「我覺得就是完全地信任醫生專業就好了，讓醫院好好做事情。」

(中時 )