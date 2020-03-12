由武漢醫院一名醫師艾芬所撰寫的文章《發哨人》被網管刪除後，網友以各種不同方式變形轉載，引發言論自由議題在網上刷屏。立場強硬陸媒《環球時報》總編胡錫進在微博發文指出，這篇文章出現多版本並在網上刷屏不是什麼大事，多出來幾篇也完全不會「敏感」，沒必要刪，刪文也不是萬能神器。他同時表示，要對「發哨人」艾芬、「吹哨人」李文亮表達自己的敬意。

在大陸微博上有2200萬紛絲、有媒體網紅之稱的胡錫進今天文表示，為什麼很多人還是緊緊盯著「哨子」問題呢？首先大家認為這場災難應當避免，或者不至於搞得這麼嚴重。「哨子」之痛之所以在中國人這裡揮之不去，是因為它的背後有著人們的兩大疑問，一是對「輿論管控過嚴」的長期抱怨，二是對一些地方員警執法有些隨意，可能損害個人權利的擔憂，包括憎惡官僚主義。

言論問題是當下社會治理的關鍵爭議，也是長期問題。中國大陸無疑不能照搬西方那一套，他們的「新聞自由」是與他們多黨制的政治體制相協調的。一些人要求中國大陸輿論完全按照西方那樣安排，這決無可能，也完全不切合中國大陸實際。但不能走向另一個反面，把輿論的監督功能與意見資訊傳播功能等對立起來，那會讓社會失去彈性，有害國家的現代治理。

胡錫進說，根據觀察，大陸絕大部分官員對此都是清楚的，道理上也都反對「只有一種聲音」。但一旦涉及到自己的時候，本位主義立刻衝到前頭，為了工作方便、或者為了官員個人利益，就會用權力壓輿論，並且偷換概念，把輿論對黨與家領導的支持，轉變成對他們工作的無縫支援，甚至幫他們掩蓋問題。

他分析道，為什麼刪帖這麼多？就像一支球隊，鋒線和中場出了問題，最後全指著守門員了。宣傳部門和網信部門就是那個守門員，刪帖被當成了社會治理的萬能神器，這是要不得的。

這次抗疫開始沒做好，其實全社會都在反思，官方尤其在反思，這種反思絕對是積極上進的正能量。大陸完全可以說實話和真話，把假話都留給川普去說。

胡錫進表示，各路「公知們」千萬不要去挑戰社會的基本準則，不要稍有輿論空間，就琢磨著怎麼樣把國家朝著西方的體系忽悠。那樣只會破壞輿論的多元和開放格局，使不得啊！如果能夠達成這樣的共識，他覺得「發哨子的人」這樣的文章多出來幾篇，完全不會「敏感」。更何必要刪呢？

胡錫進說，有兩個基本判斷：第一，中國官民的根本利益是一致的。第二，中國網民最多，互聯網承載的表達意見功能比在西方要大得多，所以網上的各種摩擦也必然多，大多數情況下官民都不宜拔高它們的意義。「發哨人」被刪文章搞出很多版本並且在網上刷屏，不是什麼大事。朋友說了「中國也是世界的吹哨人」，轉發到微博上供兼聽與思考。同時，也要對艾芬、李文亮都表達自己的敬意。

(中時電子報)