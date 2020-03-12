新冠肺炎疫情對全球經濟、產業帶來衝擊，人們的生活也隨之轉變，甚至連工作也受到影響。根據104人力銀行最新調查，在656位受訪者中，有5.6%的人正面臨公司鼓勵特休假，而有5%面臨公司遇缺不補，更有2.4%已開始休無薪假，另有2.3%已開始裁員。

而在這些受訪者中，最近有轉職需求且已展開求職的人，其中23.8%認為受到疫情影響造成面試邀約減少；且有44%考量大環境變得嚴峻而不敢有轉職的實際行動。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，企業實施無薪假之前，必須徵得勞工協商同意，不能片面要求勞工，且每月工資仍不得低於基本工資23,800元。鍾文雄也建議，若上班族遇到無薪假的狀況，可參與企業辦理的訓練課程，享有勞工訓練津貼最高可達18,960元；也可參加勞動部的「安心就業計畫」，勞工若因疫情放無薪假而損失薪水，最多每月可領到11,000元的補貼。

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(中時電子報)