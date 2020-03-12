基隆市出現首例新冠肺炎確診，有人在臉書留言，直言這名病例是住在某大型社區，造成社區民眾人心惶惶，查證衛生單位發現根本是假訊息，今天立刻循線找到這名傳播不實訊息的黃姓男子，偵訊後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪嫌，移請臺灣基隆地方檢察署偵辦。

基隆市刑警大隊在執行網路巡察時，就發現這則張貼在臉書上「基隆出現首例新冠肺炎確診」的文章底下留言，經查證「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」及基隆市衛生局證實該則訊息係屬不實訊息後，隨即報請臺灣基隆地方檢察署指揮偵辦。

基隆刑大科偵隊從IP位置查出是名47歲黃姓男子PO文不實訊息，今天下午許前往黃嫌住處查捕，黃嫌坦承未經查證即於網站上張貼某大型社區名稱，進而引起該社區居民及社會大眾恐慌。

警方呼籲面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心之各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，得處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

(中時電子報)