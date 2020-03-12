基隆47歲黃姓男子在網路散布謠某社區染疫。（許家寧翻攝）

開抓了！基隆市出現新冠肺炎確診首例，市議員今不分藍綠要求市府適度對外公開疫情資訊遭拒，齊批任由市民亂猜，果然，1名47 歲黃姓男子在臉書粉絲團看到網友轉載疾管署公布基隆確診數，在下方留言病患住在某大型社區，迅速被警方法辦。

今日臨時會，市議員王醒之質詢說，基隆疫情既然破蛋，市府應該主動說明以安定民心，並要多防範集合式住宅，有無社區感染可能，楊石城更直呼，資訊不清楚，現在都不敢去醫院，呂美玲還說，女兒昨天才看完牙醫，現在很緊張，呼籲市府透明部分資訊，不要造成市民恐慌。

基隆市警局稱12日接獲民眾檢舉，表示在臉書粉絲專頁社團中，有轉載之疾管署網站資訊，指出基隆市出現第1例確診病例，提醒民眾勤洗手、戴口罩，全民一起防疫文章，卻發現有網友在下方留言，並指稱該確診病例位於基市某大型社區。

基市刑大科偵隊警方立即查詢IP，循線找到該名黃姓網友身分，且經中央流行疫情指揮中心及基市衛生局證實該則訊息係屬不實訊息，下午1點許通知黃男到案說明並製作筆錄，警方稱，黃嫌坦承未經查證。即於網站上張貼某大型社區名稱，進而引起該社區居民及社會大眾恐慌。

警方警詢後，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，移送基隆地檢署偵辦，提醒民眾散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

(中時 )