繼館長之後，綜藝天王吳宗憲又被小燈泡媽兼現任立委王婉諭罵了！王婉諭因不滿吳宗憲日前在《綜藝大熱門》對於憂鬱症來賓的發言，在臉書公開點名「憂鬱是每個人都會有的情緒。吳宗憲，作為公眾人物，您應該更自律、謹慎。」

王婉諭在臉書槓上吳宗憲，不滿寫下：「昨日的《綜藝大熱門》節目中，主持人吳宗憲面對曾經罹患憂鬱症的來賓說，『所有憂鬱症的患者仔細聽著，憂鬱症的原因，聽好囉！都是因為這三個字，不知足！』」認為吳宗憲身為公眾人物，應該更自律謹慎，不應如此輕率發言。

王婉諭認為説憂鬱症患者是「不知足」，赤裸裸地凸顯了評論者的歧視，「今日吳宗憲這樣的發言，無疑是再次抹煞了許多心理健康的第一線人員與同儕團體的努力。罹患憂鬱症的朋友若看到這樣的言論，不僅可能情緒因此受到影響，還有可能導致他們不敢尋求相關的醫療資源協助。」

最後她也再次喊話吳宗憲，「作為公眾人物，若您認為您還是綜藝一哥，在發表言論時，應該要更為自律、謹慎才是。」

(中時電子報)