阿秋餐飲集團12日由執行董事張榮福 (右)對外說明，證實將結束太平賀緹店。（馮惠宜攝）

目前「好運來洲際宴展中心」以及「阿秋大肥鵝餐廳」推出招牌便當、積極開發新市場。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情重創台中餐旅業，繼台中亞緻大飯店、香蕉新樂園陸續傳出結束營業，在台中已有14年歷史、燒鵝名店：阿秋大肥鵝太平賀緹店確定在4月1日解約並資遣13名員工，阿秋餐旅集團12日下午召開記者會證實這項消息，強調該店每月虧損350萬，對於旗下「好運來」、「黎明旗艦館」會不會裁員，回應「希望不會走到這一步」。

台中重災區12日再傳有大型餐廳結束營業，位於太平賀緹飯店三樓阿秋餐飲集團太平賀緹店結束營業，阿秋餐飲集團執行董事張榮福下午5點親上火線，坦言，太平賀緹店原來是以服務飯店團客早餐，並做預約合菜，新冠肺炎疫情爆發後，早餐從400客銳減到個位數，不得已才決定和賀緹提早結束合約，四月一日起結束營業，目前以預約用餐為主。

該店有14名員工，原本希望轉任賀緹飯店，但經溝通不成，其中店長將轉回集團其他分店，另13人資遣，張榮福不願透露租金，但表示該店每月虧損350萬元。

阿秋大肥鵝前身為阿秋活蟹，14年前股東重組更名為阿秋大肥鵝，並以燒鵝為招牌，經三次易地經營，目前有黎明旗艦店、好運來宴展中心以及位於太平賀緹飯店三樓的太平分店，逐漸轉型為宴會型餐廳，員工數達160人，唯受疫情衝擊，董事長廖豐民說迄二月底已被取消3千桌，上月虧損達上千萬元。

對於外傳因應疫情，阿秋大肥鵝另兩店160名正職員工將先實施無薪假，也將進一步評估資遣一半人力，對此，張榮福表示，「希望不要走到那一」，但公司聲明裏寫者，招聘新員工、訓練及淘汰不適任員工是企業的常態，公司也會趁這一波疫情期間作人員教育訓練以及利用，其他同業因疫情關係關店釋出優秀人才予以吸收並汰換較不合宜員工，但相關招募、資遣，公司皆會依政府法令辦理。

張榮福也說，目前「好運來洲際宴展中心」以及「阿秋大肥鵝餐廳」積極開發新市場，針對台中市各區公私立醫院、診所的醫療、防疫、警消人員，推出7折優惠，訂購數從50盒已增加到450份，他也請消費者持續支持。

(中時 )