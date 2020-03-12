隨著各地方政府公布補助，電動車與燃油車均享有汰舊換新補助，Gogoro預估今年電動機車市場可望達到20萬台規模，其中Gogoro陣營的數量約占九成，達18萬台。今年調整產品線，將Gogoro 3系列原本前14吋、後13吋的歐規輪胎改為前後均為12吋的全天候胎，並在既有Gogoro 3、Gogoro 3 Plus外再添一款Gogogro 3 Delight新車。

新推出的Gogoro 3系列座高降低為75cm，並導入iQ 5.2版系統，提供靜音模式、最後停車地點卡片及電池交換站小錄點標示等新功能，讓服務功能更周全。Gogoro 3、Gogoro 3 Plus售價仍維持6萬9980元、7萬5980元，新款Gogogro 3 Delight除了車色改採漸層變化外，並加入倒車功能，售價7萬8980元。若以基隆市淘汰四行程機車換購電動機車補助為例，Gogogro 3 Delight只要5萬4980元。

(中時 )