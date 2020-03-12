綜藝天王胡瓜與女兒小禎破天荒攜手合作，確定將在中天綜合台推出全新大型綜藝節目《地球人請回答》。首創結合現場民調與大數據分析，每集將邀請12星座各2男2女素人來賓以及2位藝人來賓，從不同性別、個性的角度來探討生活中大大小小各種議題。

首次與女兒搭檔主持，外界都解讀胡瓜鐵定會私下好好傳授小禎主持密技，豈料胡瓜心中早就大大肯定小禎：「主持也沒什麼技巧，就是靠自己的感受，最主要就是『真誠』，小禎是個非常真誠、不做作的人，我也希望可以跟她擦出一些火花，為觀眾朋友帶來一些歡笑。」小禎則表示首次和爸爸合作一點都不緊張，並笑稱一定會延續她一貫嗆辣又直接的主持風格，「因為直接嗆辣是已經在血液裡了！」

從父女關係進階為工作搭檔，小禎直白說因為沒有真正跟胡瓜合作過，所以不知道與胡瓜合作有哪些眉角要注意，甚至直到拍攝定裝照當天，才知道原來胡瓜需要花多少時間搞定梳化，小禎笑說：「後來發現他只需要10分鐘，而我只需要15分鐘，覺得我們就是父女！」父女聯手主持未來免不了會在節目上互相吐槽，不過胡瓜認為小禎這方面尺度拿捏得非常好，一點都不擔心彼此會吐槽過頭，效果如何才是他最在乎的：「我現在比較擔心我們兩個有沒有吐槽到100分！但千萬不要因為吐槽傷害到別人或影射到別人，這件事情是要盡量避免的。」

接下中天綜合台新節目《地球人請回答》，外界解讀是傳承，胡瓜卻更在意互動，希望不只將自己的經驗分享給大家，也希望能從年輕人身上學到東西、獲取新知，更多了解下一代年輕人在想什麼。尤其是能夠和女兒小禎一起主持，胡瓜說算是完成了他的一個心願：「謝謝有這樣的機會，讓我跟我女兒有這麼親密的相處，能夠在我晚年得到這種經驗是非常非常開心的事情！」胡瓜更表示現代人生活苦悶，再加上最近疫情影響，大家的娛樂無非就是在家看電視，「相信《地球人請回答》這種有資訊性、有娛樂性的節目推出，可以讓觀眾朋友達到紓解壓力的作用，希望可以把歡笑帶給大家。」

(中時 )