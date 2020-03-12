荔枝椿象近年來大量繁殖，造成荔枝、龍眼等果樹重大危害，雲林縣虎尾鎮公所未雨綢繆，12日展開噴灑除蟲藥劑等防治工作，強調荔枝椿象除造成果樹落果、枯萎，也會噴出臭液傷害人體，因此今年提早進行防治工作，藉此將荔枝椿象數量減至最少。

每年2月起為荔枝椿象繁殖期，約4月進入產卵期，最近雲林縣已有不少鄉鎮發現荔枝椿象蹤跡，虎尾鎮公所為避免荔枝椿象大量增生，決定在產卵期前展開防治工作，由清潔隊到各里噴灑除蟲藥劑，若民眾發現住家周邊樹木有荔枝椿象，也可通報鎮公所。

虎尾鎮長丁學忠表示，荔枝椿象主要危害荔枝、龍眼以及欒樹等無患子科植物，被吸食汁液的植物會產生落花、落果現象。荔枝椿象受到驚擾時會分泌刺激性臭液自衛，若觸及皮膚或眼睛會引起潰爛，民眾捕捉時千萬要小心。

民眾說最近不僅在樹上發現荔枝椿象，有些荔枝椿象還會爬進屋內產卵，讓人相當困擾，希望鎮公所持續除蟲，大家也會配合除蟲卵，以免荔枝椿象「蟲滿為患」。

雲林縣動植物防治所指出，荔枝椿象在繁殖期可藉由噴藥防治，若在家中發現蟲跡不要徒手捕捉，可用掃把等工具驅離；產卵期會在樹葉上甚至是衣服、器具上產卵，蟲卵並不會造成皮膚不適，民眾若發現蟲卵可丟進塑膠袋後丟棄。

(中時 )