「愛鄉愛土，一起來種樹」六龜區新發國小師生在3月12日植樹節這一天，與里長、家長會長及全校一起在校園裡種下小樹苗，透過親自動手種樹的活動，讓環境教育與生態永續從小紮根，所謂「前人種樹、後人乘涼」的意涵，也讓新發國小學生更懂得飲水思源。

樹木是新發國小校園裡美麗的妝點，隨著四季變化也是校園裡最美的風景，黑板樹、欖仁樹、印度紫檀、桃花心木、榕樹、樟樹、大花紫葳、鳳凰木、艷紫荊及印度橡膠樹等都是校園常見的樹種，有些樹木樹齡高且姿態優美，有著學校歷屆校友的共同回憶而成為了學校指標性樹木，如六龜區新威國小的吉貝木棉、鳳山區曹公國小的茄冬樹及新發國小的南洋櫻等。

一年級學生陳泓任說：「第一次種樹很有趣，希望趕快看到它長很高的樣子。」二年級學生吳明曄說：「這麼小棵的樹苗能長成很高很壯的樹木真的很不可思議，我以後每天都要來看我種的樹有沒有長高。」

新發國小校長李建德表示，透過植樹的活動，讓學生更珍愛這片土地的一草一木，養成飲水思源及感恩惜福的品德，也期待這些樹木生生不息，一起陪伴新發國小成長，走向未來每一天，成為新發國小學生共同的記憶。

(中時 )