蔡宜芳現任台灣民眾黨團助理。(圖/翻攝自 蔡宜芳臉書)

雲林縣無黨民意聯盟政團總召王又民。（圖／中評網）

台灣民眾黨中央委員、台北市府文化基金會副執行長張益贍和曾代表民眾黨競選立委的蔡宜芳爆出不倫戀，引發軒然大波。張益贍隨即遭開除黨籍，也主動請辭文基會職務，傳出民眾黨也將請蔡宜芳離開立法院黨團助理一職。

根據《中評網》報導，雲林縣無黨籍議員王又民爆料指出，韓國瑜已經敗選，更面臨罷韓危機，民進黨不再把韓國瑜視為主要對手。柯文哲和台灣民眾黨現在被1450設定為頭號假想敵，要全力醜化柯文哲和台灣民眾黨，往後民進黨要繼續執政就相對容易。

王又民分析，柯文哲、韓國瑜聲量高，所以議員只要天天打柯、韓兩人，就一定有新聞版面。例如學姊黃靜瑩外型亮眼、網路聲量高，攻擊她的學歷、職位和能力，甚至和甚麼人談感情都能夠做負面操作。

除了黃靜瑩，包括現在的張益贍和蔡宜芳爆出不倫戀也屬於類似操作，未來柯文哲身邊其他人也會成為網軍和媒體的攻擊對象。

(中時電子報)