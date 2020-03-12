安泰銀行找壽險出身的劉先覺出任總經理，銀行局也是傍晚看了重訊才發覺。銀行局副局長莊琇媛12日表示，銀行總經理必須有9年以上銀行資歷且3年是總行經理以上，或5年銀行資歷且3年是總行副總以上，再不然就要用其他證明，劉先覺的人事案會先進行畫面審查，且可能要面試。

據銀行局了解，安泰銀11日下午1點半舉行董事會，一直開到傍晚6點多才結束，並在晚間7點24分公告人事案重訊，此人事案事先並未與金管會溝通，也至少是近五年內首家銀行預訂總經理完全沒有銀行工作經驗者。

先前也有銀行董事長或總經理有「跨界」案例，但多是來自財金部會、或先到金控任職，劉先覺雖具有30年的壽險工作經驗，且擔任過全球人壽董事長及總經理，但卻沒有銀行工作經驗，也非金融監理官或金控董總。

莊琇媛表示，依據銀行負責人資格條件，銀行總經理除應具備良好品德、領導及有效經營銀行的能力外，前二款是專業資格要求，一是銀行工作經驗9年以上，並曾擔任3年以上銀行總行經理以上或同等職務，成績優良者；二是銀行工作經驗5年以上，並曾擔任3年以上銀行副總經理以上或同等職務，成績優良者。

若沒有足夠的銀行任職年資，就要用第三款，即有其他經歷足資證明其具備主管領導能力、銀行專業知識或經營銀行的能力，可健全有效經營銀行業務者。

安泰銀尚未將劉先覺人事案報到銀行局，但初步判斷劉先覺只能走第三款的審查方式，且要面試的機率極高，至於完全沒有金控及銀行資歷，是否能過關，仍要看最終銀行局審查。

(工商 )