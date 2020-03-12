投資人愛定期定額 2月增至9.28億元新高 18:212020/03/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小資族透過定期定額買股或ETF已蔚為風潮，並成為年輕喜愛的投資管道。 證交所12日公布2月定期定額投資金額，達到9.29億元，較1月定期定額投資金額8.11億元再增加1億多元，以此增加的速度來看，3月有機會達到10億元大關。 (工商 ) #定期定額 #投資金額 #達到 #小資族 #定期定額買股 也許您會感興趣 推薦閱讀 績效才是王道 不甩疫情 十大人氣基金續旺 04:092020/03/08 財經要聞 科學園區營業額再創新高 突破2兆6,000億元 13:582020/03/09 財經 美股千點殺千點噴 該買台股？顧立雄送給散戶8字 09:322020/03/11 財經 投資人愛定期定額 2月增至9.28億元新高 16:462020/03/12 財經 財經熱門新聞 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 - 財經 石油大戰停戰關鍵告吹 國際油價再暴跌7％ - 財經 美股崩不停 散戶能撿？專家：注意這3件事 - 財經 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 油價暴跌至30美元 手上有這檔該怎麼辦？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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