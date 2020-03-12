因應民眾防疫需求，愛買量販12日宣布，明（3/13）起全台14家門市內藥局，將分批上架販售「台糖防疫期間清潔專用75％酒精（350ml）」，一瓶售價45元，每人限購一瓶，18歲以下不得購買，售完為止。愛買並預告，下周也將販售「台酒75％防疫酒精（300ml） 」。

愛買表示，「台糖防疫期間清潔專用75％酒精（350ml）」3/13首波開賣門市有：台中復興店、景美店、永和店、桃園店、忠孝店、新竹店、三重店、基隆店、巨城店、板橋南雅店，共10間門市；3/14起全台門市均有販售酒精，各門市開賣時間以官網公告為主。本周全門市到貨量共8,640瓶。

除了防疫酒精外，愛買表示，防疫夯品「口罩套」也將於3/13起，在全台14家門市新上市，成人款、兒童款尺寸均有販售，每個售價89元；另，疫情期間「護目鏡」的詢問度也很高，不少醫療人員與民眾購買，愛買也推薦「防唾液飛沫強化鏡面護目鏡」每付售價190元，愛買量販單日最高可售出100付。

(工商 )