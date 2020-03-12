艾美特-KY以自有品牌「AIRMATE艾美特」在大陸小家電市場佔有一席之地，去年第四季雖虧損，全年仍轉虧為盈，EPS回升至2.05元。今（12）日董事會決議每股配0.8現金股利、0.2元股票股利，合計配發1元現金及股票股利，股息及股票配發率48.78％。

艾美特今日董事會承認去年財報，去年合併營收101.43億元，營業利益2.9億元、稅前盈餘3.23億元、本期淨利2.57億元、淨利歸屬母公司業主2.52億元，EPS為2.05元。艾美特表示，去年第四季電暖器因大陸南方不冷，銷售不如預期，每股虧損0.43元，侵蝕前三季獲利，不過全年仍轉虧為盈，EPS回升至2.05元。

艾美特表示，艾美特大陸深圳及九江兩地工廠延遲復工，目前2月營收只有去年的一半，3月兩地工廠產能恢復至去年同期的八成，將影響3月及第一季營收。艾美特去年底推出氣簾式問診桌，跨足醫療器材領域，合計接獲5、6百台訂單，未來計畫爭取外銷商機，此外在個人清潔及殺菌家電也有斬獲，希望可幫助營運。

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