螺帽大廠三星董事會決議 擬配發現金股利2元 18:202020/03/12 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星（5007）12日召開董事會決議，通過配發現金股利2元，按當日收盤價48.00元估算，其殖利率約4.16％，並通過股東常會召開日期為6月11日。 (工商 ) #三星 #召開 #螺帽 #擬配發 #現金股利 也許您會感興趣 推薦閱讀 杏一去年EPS 4.7元 配發3.6元現金股利 10:022020/03/09 財經 鼎固-KY決議 配發現金股利2.23元 19:532020/03/09 財經 《股利-其他》鈺齊2019年擬配息5.5元，現金殖利率約5.3％ 07:442020/03/10 財經 《業績-鋼鐵》久陽2月營收年減18.9％，估Q2轉單效益浮現 08:012020/03/10 財經 《半導體》南茂擬配息1.8元，殖息率達5.5％ 15:232020/03/10 財經 王品 配現金股利4.5元 18:392020/03/10 財經 德麥去年獲利攀峰 擬配發11元現金股利 09:132020/03/11 財經 《科技》三星Galaxy S20系列預購3小時搶光，消費者各有喜好 11:592020/03/11 財經 商億 擬配現金股利6元 04:102020/03/12 證券．權證 實威維持穩定配息擬配發7元 10:172020/03/12 財經 財經熱門新聞 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 - 財經 石油大戰停戰關鍵告吹 國際油價再暴跌7％ - 財經 美股崩不停 散戶能撿？專家：注意這3件事 - 財經 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 油價暴跌至30美元 手上有這檔該怎麼辦？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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