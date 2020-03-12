投資臺灣事務所12日召開根留台灣審查會議，會中通過日揚科技、盛復工業及誠毅紙器3案擴大投資臺灣超過13億元，累計根留台灣已經通過52家企業的投資案，投資達1,052億元，可創造8,228個本國就業機會。後續尚有超過70家企業排隊待審。

投資台灣事務所說，日揚科技是擁有真空核心技術，為半導體、光電、生技醫療等製程，提供真空腔模組/零組件/設備開發製造。由於上海廠輸美自製產品受貿易戰影響，營收及獲利下降、美國客戶部分訂單流失，決定將上海廠部分產線調整回臺灣，斥資近6億元在新竹縣湖口工業區建廠投產，預計招聘本國專業人才，全面導入數位化管理系統，擴大對國內（外）半導體等產業服務範疇，降低中國大陸營運風險。

目前「投資臺灣三大方案」已帶動388家企業投資約8,992億元，創造74,636個本國就業機會。其中包括174家臺商回流投資約7,194億元，帶來5.94萬個就業機會。

(工商 )