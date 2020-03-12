藝人楊小黎主持公視台語台兒童才藝節目《光榮島轉來》後，台語大躍進，從一開始連用台語講自己的名字「楊小黎」都講得七零八落，被搭檔主持人邵大倫笑稱是「燒酒螺」。還曾在節目中大嘆：「我常在節目中說大家都聽不懂的台語。」但是她憑著自身的努力，台語程度隨著節目一集一集進步，不只可以唸出台語順口溜，還挑戰三秒念完台語繞口令「我跟你說，你不要跟別人說，你若跟別人說，我就不跟你說；若你真正要跟別人說，就千萬別跟別人說，是我跟你說的」讓邵大倫嘖嘖稱奇，大讚她進步神速!

在金鐘主持人邵大倫的帶領下，楊小黎主持《光榮島轉來》也常有神來一筆的表現，例如她讚嘆參賽小朋友道具精美，好奇詢問道具是誰製作的，小朋友興奮地說:「我們跟老師一起做的!」她接著詢問那衣服是誰製作的，小朋友猶豫地說：「衣服是租來的。」無俚頭的問答意外增添節目的趣味。介紹來賓豬頭皮時，還把豬頭皮的頭銜「副教授」台語唸成「虎狗獸」，讓豬頭皮哭笑不得。

(中時 )