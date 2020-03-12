新冠肺炎疫情衝擊經濟，引發全球股災一發不可收拾，美股周三狂殺逾1400點後，正式墜入空頭熊市，稍早美股期貨再度重挫5%觸及熔斷機制。專家呼籲投資人別急著抄底，先留意疫情進展、金融緊縮，以及救市措施等三件事，再來決定未來的操作策略。
MarketWatch報導，經濟諮詢機構Longview Economics表示，過去美股經歷1929 年、1987年及2008年三次崩盤，當時股市都曾跌深反彈，但指數仍持續探底，建議投資人應保持理性，別急著進場接刀，在股市行情劇烈波動時，反彈減碼必戰勝逢低搶進。
德意志銀行Torsten Slok示警，今天該買股票，還是該賣股票，投資人須審慎評估進場時點。至於未來股價續跌或反彈，他認為可從三件事來觀察，「目前疫情未趨緩、全球金融緊縮和救市方案未落實」，顯見股市風險仍然相當高。
Slok建議投資人，留意美國疫情後續發展，若美股還沒穩定，其他國家股市難置身事外。
(中時電子報)
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