「計程車」單元的演員們。盧禕祺攝

「捉迷藏」單元的演員們。盧禕祺攝

張書偉（右）和饒星星演出「飢餓」單元。盧禕祺攝

小薰是「租屋」單元主角。盧禕祺攝

《76号恐怖書店之恐懼罐頭》演員群。盧禕祺攝

胡宇威日前被問到藏愛多年是否想結婚，他回「很難說」，直言獅子座的自己可能會有驚喜求婚。與胡宇威戀情傳7年的陳庭妮，今說新聞見報當天就收到雪片般的恭喜簡訊，讓她傻眼直喊「蛤」，忍不住回：「關我什麼事啦，明明是他要宣傳他的戲，怎麼好像我也有演？」

陳庭妮認為無論驚喜或平淡無奇的求婚，哪種都好，「都是跟在乎的人的回憶。」是否感受到胡宇威蠢蠢欲動想求婚？她大喊，「就是好朋友啊，不要問我啦，我不知道。」她說之前參與身邊朋友求婚計畫時，一開始會覺得「不要這樣啦，太誇張了」，可是一旦發生又會覺很「很酷、很感人」。

有考慮生小孩？30歲的陳庭妮說：「順其自然。」她解釋：「可能因我是試管嬰兒，媽媽當初歷經千辛萬苦才剖腹生下我，所以一切順其自然。」她說以前作文會寫28歲結婚、30歲生小孩，「現在真的不知道，雖然我金牛座本就按部就班，但卻愈活愈看感覺，不預設」，也表示自己不會先有後婚。

陳庭妮在主演的單元「計程車」裡是未婚媽媽，甚至還逼真演出生產過程，她笑說好像被剝奪第一次生小孩的感覺，「不知道未來生產還能不能有一樣的感動」。事前她看了上百支生產的紀錄影片，越看就手機越拿越遠，因為太寫實、太血腥了，事後回憶起當時躺在產台心情，認為是個「很神祕的地方」，也因為演得太真實，隔天還腳抽筋，全身癱瘓燒聲2、3天。

小薰和男友鄭人碩分別演出「租屋」和「飢餓」單元，今天只有小薰露面，她表示日後不會想再跟男友一起合作：「就不想一直合作啊，怕打架，不是避諱，而是太熟的人演戲激盪不出什麼東西。」

小薰在「租屋」演出單親媽媽，劇中分別被變態房東和怪物夾擊，小薰透露當時真的有那種身陷危險的念頭，「很能體會一個女生在外地租屋如果遇到可怕的事情，那種無助感是會燃起一股拚了命也要活下來的感覺」。拍完戲後，現在外出住宿飯店也會在浴室鏡子前想起劇中的恐懼感。

「飢餓」劇中一直不斷找食物吃的張書偉，戲外卻透露自己是個食量不大的人，而且不挑食，「我可以10年都吃同一家黑白切」，但拍戲時卻很重視「準時放飯」，認為吃飯皇帝大，一定不能讓劇組餓肚子。劇中挑戰了很多被虐的場景，更被饒星星打了3、40個巴掌，張書偉笑稱滿足自己受虐的慾望。

在「捉迷藏」中擔綱男主角的林暉閔，這回演出完全是體力活，在廢墟裡不停奔跑，「會嘗試勇敢提出想法或疑問跟導演討論，再多挖掘自己的表演能力帶給觀眾」，他練了多年的武術，也希望未來有機會拍攝武打戲。 《76号恐怖書店之恐懼罐頭》於3月15日起每周日凌晨12點於myVideo陸續播映。

(中時 )