2020東京奧運是否如期舉辦?雖然還有爭議，不過聖火的點燃與採集儀式，仍然不受影響，聖火都是在奧運發源地-希臘開始。只是因為新冠肺炎的關係，這回的聖火儀式不對觀眾開放，只有穿著希臘傳統服裝的女祭司們點聖火、釋放和平鴿，場面冷清許多。

現代的奧林匹克運動會，是從1904年開始，不過直到1936年柏林奧運會，才開始有聖火採集儀式。每一屆奧運會聖火，都是在距雅典370公里的伯羅奔尼撒古奧林匹亞進行，當地正是古代奧林匹克運動會的遺址。

聖火由聚光鏡來點燃，象徵借用太陽神的力量。(圖/美聯社)

點燃聖火，是利用聚光鏡來引燃火把，象徵借用太陽神阿波羅的力量。聖火採集後，將在希臘進行為期一星期的傳遞。

女祭司在2020年東京夏季奧運會點燃儀式上表演。(圖/路透社)

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運會聖火採集籌備過程一波三折。這之前，古奧林匹克地區負責人曾提議把聖火採集儀式推遲到5月，但國際奧委會沒有同意。為此，國際奧委會、希臘奧委會、東京奧組委會3月9日共同協商，聖火採集儀式將在沒有觀眾到場的情況下完成採集。

2020奧運聖火點燃儀式，沒有開放觀眾入場，只有各國記者在旁報導。(圖/美聯社)

3月19日，希臘奧委會將和東京奧組委進行聖火交接儀式。東京奧組委秘書長武藤敏郎透露，聖火交接儀式也將以無現場觀眾的情況下在雅典的帕納辛奈科體育場進行，

此外，聖火採集以及聖火交接儀式上的諸多表演環節也因疫情取消，原本由兒童放飛和平鴿的環節也將由女祭司來完成，堪稱一次「精簡版」的聖火儀式。

(中時電子報)