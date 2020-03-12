疫情衝擊，桃園市親子館入館人數驟減、玩具外借量增加，議員促成立玩具銀行，減輕新手父母負擔。（蔡依珍攝）

疫情衝擊，桃園市親子館入館人數驟減、玩具外借量增加，議員促成立玩具銀行，減輕新手父母負擔。（蔡依珍攝）

疫情衝擊，桃園市親子館入館人數驟減，親子館同仁每天都會將玩具全面消毒至少2次，呼籲家長放心。（蔡依珍攝）

疫情衝擊，桃園市親子館入館人數驟減、玩具外借量暴增，但玩具數量有限、1人限借2個，且「桃園親子服務網」也不夠親民、流暢，熱門活動更場場秒殺「比口罩還難搶」，議員促成立玩具銀行，也希望改善系統介面，減輕新手父母負擔，社會局長鄭貴華允諾改善。

去年才剛生下兒子的議員陳雅倫指出，生育補助的誘因有限，新手爸媽需要更多養育、照顧支持，尤其能刺激感官、認知、肌肉運動的嬰幼兒玩具動輒數千元，桃園市目前有14座親子館，玩具限於現場玩，網路另提供千項玩具預借，但每個小孩限借2個，且分散在14個地點，借還不方便，且多屬桌上型玩具，適合3至6歲的品項僅70件，可訓練平衡感或組合創意的車子、機器人等中大型玩具掛零，令人失望。

陳雅倫力促師法新北市玩具銀行、台北市嬰幼兒物資交流中心，讓民眾捐贈二手玩具、或以物易物，由社會局統籌管理修繕，避免淪於塑膠垃圾，環保還能幫助弱勢。

議員黃敬平則說，提供玩具租借、課程預約的「桃園市親子服務網」不夠貼心，得要上14個各別場館查詢課程，呼籲平台統整，輸入基本資料後跳出符合條件資訊，或根據所在地推薦鄰近課程，他也提到課程常秒殺，要求增辦場次，嘉惠更多親子。

兒童托育科長林燕婷指出，全市可外借的玩具約1860個，因親子館定位在育兒諮詢、親子互動，以0至2歲大宗，2歲以上就會陸續進入幼兒體系，市府每年挹注每間親子館50萬用在玩具設施添購更新，會持續增購汰換，至於熱門課程會再研擬增辦，並請教專業單位，商討共同經營玩具銀行的可行性。

桃園親子館館長謝幸真指出，疫情衝擊，2月入館人數跌破千人、只剩995人次，相較去年12月有2545人次、同期也有2288人次，人數驟減，甚至連過去上線就秒殺的親子廚房課程，也都因不足3組親子而流團，近期進館的親子多能「包場」，但玩具外借情況明顯增加3成，強調館內每日清潔2次，入館也增加肥皂清潔，並延續手部酒精消毒和量額溫，全面防疫，歡迎親子踴躍參加，或上親子服務網預約，每周三跟六來館把玩具帶回家。

(中時 )