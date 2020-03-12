范少勳、楊貴媚、索艾克近日錄《阮三个2》，三人正合力製作民宿招牌，在處理招牌木樁的過程中，范少勳不小心將自己手上一小塊皮削掉，楊貴媚得知後十分擔心，要求他趕快去洗手處理傷口，范少勳還反過來安撫大家「只是一小小塊皮而已」索艾克也發揮同事愛，不二話立刻接手削木樁的工作，還笑稱「民宿的苦力擔當換人了！」

范少勳（左）招牌削到手，讓一旁的楊貴媚超級擔心。（公視提供）

索艾克提到經營民宿最大的困難點是「早起」，表示自己原本是晚睡晚起的類型，「早起幫客人或是同事做早餐真的是地獄，但還好因為在民宿裡作息變得正常，早睡早起所以一下就適應了。」第一天起床就看到范少勳已經開始在幫忙做早餐，製作人原本還擔心索艾克會不會緊張怕工作被搶走，沒想到索艾克笑說：「但其實我內心超開心的，想說第二季應該可以輕鬆過了！」

主廚索艾克認為民宿經營最困難在於早起。（公視提供）

近日范少勳也特地到YouTuber關韶文家中，充當一日小幫手拍攝影片宣傳節目，並且再現當初的貼心早餐「法式吐司」，回憶起當時幫楊貴媚、索艾克準備早餐的心情直呼超緊張，「那天早上我超緊張的，原本以為很簡單，沒想到一開始下鍋一切都跟我想得不一樣」還好最後依然獲得眾人的讚許。

范少勳（左）為宣傳節目到Youtuber關韶文家中充當一日小幫手。（公視提供）

(中時 )