F.I.R.阿沁（黃漢青）和老婆花花（李汶靜）結婚5年多感情甜蜜，11日他迎接40歲生日，花花為了製造驚喜，刻意冷漠從簡慶祝，讓阿沁一度小失落，沒想到返家後發現老婆精心策劃，在家中用氣球佈置慶生場景，也號召親朋好友現身為他慶祝，讓阿沁感動不已，更謝謝老婆用心。

阿沁回憶生日當天，本來問老婆要怎麼慶祝，沒想到老婆態度冷淡，還給他蛋糕店地址「接女兒下課，自己再去拿蛋糕」，讓阿沁格外落寞。此外原本約了好友吃飯，卻也都以有事為由被回絕，沒想到接女兒回家後，發現是「整人大秀」，不僅弟弟特地從台中北上來看他，包括導演好友錢人豪等好友都從房間衝出來為他慶生，並端出真正的生日蛋糕，讓他笑說「你們都騙我」。

阿沁表示，今年40歲生日，最開心之一就是女兒送我自己做的馬卡龍，他也在臉書上感謝粉絲、朋友、久沒聯繫的好友、工作夥伴，都從各處送上祝福，「無法一一感謝，謝謝曾經有緣分相識，我們一起努力把生活過好」，阿沁也許下生日願望：「希望孩子健康長大，疫情早日結束，期待F.I.R.今年新專輯順利發行，給歌迷新禮物。」

阿沁與家人及親友一起吃飯慶祝40歲生日。（華研提供）

阿沁生日與家人吃火鍋慶祝，店家特地幫忙佈置。（華研提供）

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