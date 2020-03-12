白色情人節前夕，台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》男主角羅宏正特別利用拍戲空擋，帶著玫瑰花與巧克力前往三立新聞部，特別感謝最近因採訪新冠肺炎累壞的記者們，感受一下白色情人節的氛圍。一到新聞部他就先巧遇有「新聞界張鈞甯」的美女主播張齡予，她瞬間變小粉絲誇：「你好帥喔！」還笑他竟然敢入虎穴，因為新聞部是專門挖八卦的，羅宏正也大方和主播合唱伍佰的〈你是我的花朵〉，並獻花給主播鄧崴，還挖出原來他的女朋友就是同事，兩人還是同一組。

羅宏正造訪三立新聞部，與主播張齡予互動。（三立提供）

羅宏正劇中飾演的易飛洋執行長，被網友形容跳脫了偶像劇男主角的框框，更多了一份「皮」，就像「巨嬰」般的男人。羅宏正表示每次過情人節只要自己不忙時間允許，他都會盡力去滿足女友，給她留下難忘的記憶，而最基本的當然就是吃飯，他笑說：「其實女生是很在乎男友記不記得這一天的！」

羅宏正造訪三立新聞部。（三立提供）

羅宏正造訪三立新聞部。（三立提供）

他說一年中要注意屬於兩人的日子真的很多，他也難得透露自己的誠意除了對女友之外，也會從「丈母娘」下手，他說：「生日就非常重要。」有人問：「那你應該是有口碑的喔？」他立刻笑著表示有口碑是要數量累積這說法的，他的經驗還不夠多，沒交過很多女友。他強調自己屬於比較心軟的男人，只要她「需要」都會盡力去「滿足」，話一出就讓人有多種聯想，讓羅宏正頓時臉紅起來。

羅宏正造訪三立新聞部。（三立提供）

羅宏正透露自己交往過的女生都很體貼，因為本身是公眾人物，所以需要更多的包容，也會怕萬一另一半被拍到，造成女生的困擾和傷害，因此會希望能夠保護對方，但不排斥跟圈內人交往，認為圈內人較了解這個圈子，應該會比較體諒。羅宏正說跟另一半交往時，很需要被信任的感覺，平常就會嚴格的規範自己要注意行為舉止，有女友的時候更是會適時避嫌，但有時因為工作的關係無法避免，在這部分若對方無法信任或體諒，羅宏正說沒有相同的共識，那就會選擇不在一起。

羅宏正很喜歡被另一半需要的感覺，笑說只要另一半跟他撒嬌，他什麼都會說好，自己也會喜歡跟對方任性撒嬌，有次賴在床上故意叫女友幫他換衣服，等對方一靠近，他會立刻把對方抓過去擁在懷裡親，羅宏正說他喜歡像這樣的親密互動，可以毫無保留的展現最真實的自己，跟另一半輕鬆自在的相處是他最嚮往的戀愛模式，羅宏正笑說：「就算在對方面前打嗝、放屁，也可以覺得很自然沒壓力！」

(中時 )