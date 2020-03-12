新冠肺炎疫情難擋 FIBA宣布暫停所有比賽 18:322020/03/12 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情難擋，國際籃總(FIBA)宣布明日起暫停所有比賽。(FIBA官網／資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠肺炎疫情在歐美迅速擴散，國際籃球會(FIBA)在官方網站宣布，因為受到疫情影響，所有FIBA賽事將於明日起全部暫停。 FIBA表示，為了保護運動員、教練、工作人員和球迷的健康，明日FIBA所屬的賽事全部暫停，總會將根據每日的疫情狀況重新評估是否允許重新開放比賽。 FIBA旗下的賽事包含了世界盃、各大洲洲際比賽、3對3世錦賽，當中直接受到衝擊的就是東京奧運最終資格賽；台灣每年7月舉辦的瓊斯盃也隸屬國際籃總，是否會受到影響，就得看疫情後續的發展狀況了。 (中時 ) #FIBA #新冠肺炎 #東京奧運 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 《金融》國泰證券：疫情衝擊原油需求，疫情拐點留意油價佈局時機 07:452020/03/09 財經 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 大陸將解封 台灣的劇本？ 04:102020/03/12 時論廣場 疫情大爆發 中信金模擬三情境應戰 16:462020/03/12 財經 體育熱門新聞 林書豪怒罵美國共和黨議員 散播種族主義歧視言論 - 體育 《時來運轉》每次不超過500！小資中獎攻略曝光 - 體育 NBA》全面停賽 球團老闆和球員不敢置信 - 體育 NBA》戈貝爾染新冠肺炎 林書豪：深感恐懼 - 體育 NBA》詹姆斯發推文 難熬的3月願上帝保佑 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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