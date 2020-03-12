由於新冠肺炎疫情在歐美迅速擴散，國際籃球會(FIBA)在官方網站宣布，因為受到疫情影響，所有FIBA賽事將於明日起全部暫停。

FIBA表示，為了保護運動員、教練、工作人員和球迷的健康，明日FIBA所屬的賽事全部暫停，總會將根據每日的疫情狀況重新評估是否允許重新開放比賽。

FIBA旗下的賽事包含了世界盃、各大洲洲際比賽、3對3世錦賽，當中直接受到衝擊的就是東京奧運最終資格賽；台灣每年7月舉辦的瓊斯盃也隸屬國際籃總，是否會受到影響，就得看疫情後續的發展狀況了。

(中時 )