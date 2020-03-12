為了阻止新型冠狀病毒疾病疫情擴散，推特（Twitter）下令全球各地員工在家工作。

法新社報導，新冠肺炎去年底在中國爆發，疫情迄今擴散全球，並導致逾4600人死亡，確診人數破12萬人，引發一連串旅遊限制。

推特於3月稍早前宣布，韓國、香港、日本境內員工強制在家工作，且已於2月暫停非重大出差與活動。

推特人力資源主管克里斯蒂（Jennifer Christie）11日晚間在部落格貼文表示：「我們擴大先前的指示…通知全球各地員工必須在家工作。我們明白這是一項空前措施，但現在也是非常時期。」

其他網路巨頭也採取相關政策，保護員工免於感染新型冠狀病毒。

谷歌（Google）9日開始限制造訪矽谷、舊金山與紐約的辦公室；蘋果（Apple）也鼓勵員工在家工作。

繼一名曾待在新加坡和倫敦辦公室的員工確診感染新冠病毒後，臉書（Facebook）上週關閉新加坡和倫敦的辦公室展開徹底消毒。

(中央社)