台中市警局第四分局3月起，針對改裝及噪音車，規劃專案性勤務，於改裝車輛易聚集之路段，執行攔查取締。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市區深夜，偶見改裝汽機車，排氣管發出巨大聲響呼嘯而過，擾人清夢，台中市警局第四分局近日結合中市環保局及中市監理站共同執行「改裝車輛稽查及噪音取締專案勤務」，選擇改裝車輛易聚集之處，於夜間主動攔檢取締，成果豐碩，短短2小時內就取締了噪音車檢測不合格11件，望能收到威嚇之效，還給市民舒適寧靜的夜晚。

中市警第四分局近日晚間10點過後，於南屯區改裝車輛易聚集之路段，執行攔查取締，其中某日晚上，短短2小時內，共攔查了18部汽、機車，其中有7件違規改裝，不符合法規，而噪音部分，經檢測後，有11件不合格，成果顯著，而警方大動作攔查取締，也兼收防制危險駕車及酒後駕車，展現強力執法決心！

警方表示，不當改裝車體、電氣設備，車輛安全結構可能減弱，而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新台幣2,400元以上9,600元以下之罰鍰，並責令檢驗。

而改裝排氣管之部分，除違反「噪音管制法」，可處車主或駕駛人新台幣1,800元以上3,600元以下罰鍰，另亦可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、第43條，最重可處新臺幣6,000元以上24,000元以下之罰緩。

警方提醒民眾勿任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免噪音影響環境安寧，並強調，將持續針對改裝及噪音車，規劃專案性勤務，還給市民舒適寧靜的夜晚。

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(中時 )