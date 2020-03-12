大陸中國工程院院士鍾南山12日表示，國外目前已越來越重視新冠肺炎疫情，如果各國採取積極措施的情況下，疫情可以在6月結束。但是，如果有個別國家未對其重視，那時間有可能延長。要在2個月內研發出特效藥或特別療法不太可能，因此未來必須謹防境外輸入型病例。

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在廣東的新冠疫情新聞發佈會上指出，原來預計的疫情結束時間主要針對國內情況，如果各國應回應世界衛生組織呼籲，進行國家層面的疫情干預，「我仍然期待疫情將於6月結束。」但是如果個別國家未對其重視，未採取積極措施，那疫情的時間有可能延長。

鍾南山也針對外界關切的二次感染問題表示，不少病人出院後核酸檢驗複查陽性，他不認為這種病人必須回醫院治療。對大多數人來說，病癒者身上已產生抗體，大多數人重複感染的機率很小，除非個別人是根本沒治癒好。至於病癒者複陽後，其家人是否還需隔離，需要進一步的檢測。

鍾南山指出，現在很多省份病例都是0增長，說明各地的聯防聯控方面起到了很好的作用。目前問題主要出現在境外疫情輸入病例防控方面，境外輸入病例很多為無症狀患者，即不存在發燒現象，只有感冒症狀。這種情況說明境外國家對這方面不太重視，大陸需要對此進行強化監控，避免境外輸入患者成為新的傳染源，應該做到入境人員14日隔離或對其進行核酸檢測。

鍾南山還說，國外目前致死率以已接近武漢疫情初發時期的數據，大陸應重視與國外相關國家的溝通，與其國家群眾與醫療團隊進行溝通，強調其對疫情的重視。即便是大陸「消滅了」病毒，全球範圍內還有的話，那疫情還未結束。在目前全球疫情防控下，大陸應該起到更大的作用，這樣全球才能戰勝疫情。

他還表示，針對新冠病毒要在2個月之內研發出特效藥和特殊方法，還是不太可能。17年前的SARS，到現在特效藥還沒研發出來，但我們有方法制止疫情發展。

(中時電子報)