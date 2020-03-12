台視、八大電視原創戲劇《覆活》原規劃演員群11日前進校園造勢，因應防疫改為接受大學生代表以廣播與直播形式宣傳，邱勝翊、任容萱、姚以緹及吳岳擎四位要角合體，訪談過程分享拍攝情節，現場兩位女生不是記錯場景，就是忘了，惹惱身旁的邱勝翊，忍不住開玩笑形容任容萱及姚以緹是「金魚腦，而且是很驕傲的金魚腦」，任容萱解釋不是忘記，是要再給多點提示和描述啦。

《覆活》將於28日起每週六晚上10點於台視播出，八大電視11日特別透過直播型式與大學生對話，學生透露看到片花當下很震撼，劇情張力強令人驚豔。演員們也提及為營造劇中氛圍，劇組更深入殯儀館、遺體解剖室甚至進入深山廢墟等場景拍攝。談及作品類型，大家異口同聲表示，絕對不是純情的偶像劇，邱勝翊笑說：「真的不是偶像劇，這類型我演太多了。」但邱勝翊及任容萱也強調，除了懸疑情節，兩人的粉紅泡泡感情戲也不少。

兩人進一步提及在詮釋角色期間，心情都很低盪，邱勝翊說：「之前作品頂多描述分手或不理對方，但這部戲要面臨親人死去、心愛的人即將離開…內心充滿痛苦跟沈重。」任容萱則是每次開拍前，先洗腦、催眠自己：「爸媽車禍死在我面前，歷經悲慘的童年…」，與現實生活中的她有著幸福家庭截然不同。

《覆活》演員邱勝翊、任容萱、姚以緹、吳岳擎。（八大提供）

任容萱劇中個性充滿正義感，也為追查車禍起因持續10多年鍥而不捨，她笑說，角色與自己有一半相似之處，「我只有3分鐘熱度的人、但也有像『張老師』這種輔導人員的關懷性格。」

邱勝翊爆料，因為與姚以緹合作，發現她對劇本有疑慮時，會直接在現場表明哪裡怪怪的，「但我個性比較客氣不太敢這麼做，可能因為很早出道，習慣接受指令不敢反駁。」當時聽到姚以緹很敢講，他當下就順勢搭腔附和，吳岳擎開玩笑稱：「因為她有金馬加持，所以她說什麼，大家都說對！」

(中時 )