國內代銷龍頭「海悅國際」不畏新冠肺炎衝擊，今年持續拓展南部市場。圖為「鳳凰中正」建案。（海悅提供／柯宗緯高雄傳真）

國內代銷龍頭「海悅國際」不畏新冠肺炎衝擊，今年持續拓展南部市場，上半年有3個指標性個案，推案總銷達166億元。海悅業務部副總周世凱坦言，一部分案子對疫情有影響，但目前商用產品銷得不錯，疫情甚至加速台商回流加碼投資，而消費者也有預期補漲心理，評估提早進入市場。

「海悅國際」看好南台灣房市「錢」景，提前揮軍南下，在高雄購入辦公室。去年下半年起至今推出 6 個案子，總戶數約 1250 戶、共計 110 億，目前銷出 750 戶 65 億，寫下不錯成績。

今年上半年有3個指標性個案，分別為白天鵝美術館案、太子建設太子城、聯上集團聯上apple ，推出總銷金額166億。其中，白天鵝美術館案，位在美術館特區，少見的大基地規劃稀有的 2-3 房產品，將以WHO（世界衛生組織）級的標準，導入高雄首座以乾淨的直飲水為訴求規畫，解決高雄人對好水的渴望，預計3月底正式公開。

太子建設位於楠梓區個案太子城，總戶數577戶，總銷售金額約56億，在高雄預售市場大爆量的情況下仍脫穎而出，主因為產品非常多樣，除有2至4房大樓產品之外，還有市場上稀有的社區型透天產品。近來已吸引近7、800組客戶預約賞屋。

其餘高雄個案部分，由隆大建設推出的「鳳凰中正」規劃53-65坪，全案目前熱銷4成；另外，由隆大建設、城揚建設、宏碁建設三家建設公司再次聯手打造的「愛上城」規劃2至4房，開賣即熱銷，預計明年第3季即可入住。

周世凱表示，對於疫情審慎樂觀，雖然不少人與當年SARS相提並論，但兩個時期的時空背景完全不同，再者目前政府對疫情控制得宜，反倒是加速了很多台商回流的決心與速度，產業回流帶來更多的就業機會，自然而然創造居住需求。

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(中時 )