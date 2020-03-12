水利局針對「高市鐵路地下化園道開闢工程左營計畫」與護樹團體共同溝通討論，初估最少可保存綠園道400棵大樹。（高雄愛樹人提供／袁庭堯高雄傳真）

市議員黃捷認為，養護比推廣植樹更重要，市府需儘正視護樹工法，才能保障市民生命財產安全。（時代力量高雄鳳山區市議員黃捷提供／袁庭堯高雄傳真）

植樹節植樹、護樹話題再掀爭議，「高雄市鐵路地下化園道開闢工程左營計畫」崇德、中華一路區間綠園道700顆大樹在護樹團體與水利局溝通下，有望大規模保存。高市議員黃捷則呼籲，市府應重視路樹養護、替市民生命財產把關。

水利局原先規劃，在該路段約4公里長的綠園道進行「共同管溝」及「微治洪」工程。其中共同管溝工程鄰近綠園道、需下挖4米寬，危及現地百餘顆大樹。微治洪池原設置在園道中段，也與部分樹林區重疊。

「高雄愛樹人」理事長莊傑任表示，已有研究顯示不當移植成樹、10年存活率僅1成，該綠園道是蓮池潭、美術館等地居民使用率最高的休憩地，希望水利局能調整施作位置。

水利局表示，討論後共同管溝會朝綠園道範圍內的無樹木區規劃，微治洪也可縮小面積、降低影響範圍。計劃修正後初估可保留至3、4百顆大樹，會再與護樹團體會勘討論。

市議員黃捷也在植樹節呼籲市府送樹苗同時、重視養護工作。她強調，樹木養護不當、倒塌傷人之例時有所聞，市府甚至得付出國賠代價。

黃捷表示，地方政府習慣移植成樹，斷根、包覆根部的手法容易導致根系腐爛或吸水功能受損。此外，栽植樹穴過小、水泥化，也造成根部無法呼吸而腐爛、喪失支撐力。不當修剪更是破壞樹幹結構力學，造成危險。

黃捷呼籲市長韓國瑜正視選前簽署的「護樹9大承諾」，做好路樹養護、電子建檔管理工作，保護市民生命財產安全。

(中時 )