智邦科技（2345）宣布與苗栗石虎田流域的農民合作，在苗栗楓樹窩正式立牌契作石虎田，在苗栗石虎田流域參與石虎米契作，並將此次參與契作的兩畦水田取名為「生態饗樂園」和「多元共享水田」，希望以實際的行動力轉化為影響力，讓更多人注意到關懷台灣土地的生態價值。

台灣石虎瀕臨絕種，許多人也許知道石虎來自於苗栗，但卻不知道該如何幫助石虎不受生態環境變化的影響，去年下半年於苗栗竹南建立新生產基地的智邦除在當地招募員工，增加就業率外，今年也透過行動回饋台灣這塊土地，智邦科技指出，所謂疼惜這塊土地上的住民，指的不只是人，還有台灣特有的物種生態，當中也包括因為環境變遷、造成棲息地減少而頻臨絕種的石虎。

基於此理念，智邦透過與同樣抱持友善土地精神的的石虎米合作，加入契作石虎田的行列，和在地有心的農民共同參與，以友善環境、友善生態的方式耕種水田，讓石虎與農民共利共存，讓石虎米流域收復計畫能夠有更多的參與助力，用尊重、多元、快樂的生態協作模式，讓苗栗的好山好水擁有更豐富的活力生態。

此次智邦科技所參與契作的兩畦石虎田，分別取名為「生態饗樂園」、「多元共享水田」，智邦科技表示，「生態饗樂園」的取名，希望傳達反映的快樂共生的價值，在友善耕作的水田裡，生態豐富又多元，是各種動物跟昆蟲玩耍的樂園，也可以讓人類悠遊其中的樂園；而「多元共享水田」，希望傳達的是多元與共享的價值精神，因為，透過生態體系中萬物相互作用的多元性，才讓水田的土地擁有更豐富的養分，進而能孕育出更飽滿的稻穗，智邦總經理李志強笑說，就如同智邦一樣，是個多元化的大家庭，可以讓不同背景的同仁能在其中發揮所長，並得到應有的尊重與關懷。

基於多元分享所創造善的循環，以及社會共好的概念，石虎米契作也將結合智邦公益館，推動「生態多元 饗樂共好」活動，部分契作石虎米捐贈給新竹人安基金會與寒士們分享，並將在未來一年陸續推出系列多元共好的公益活動，希望與同在新竹努力的人安基金會新竹站共享這富含土地、萬物、以及農民的愛，讓智邦員工與人安基金會的寒士們，都能在每周一日的石虎米日，透過「慢食行動」關懷並感恩我們的土地及萬物。

(工商 )