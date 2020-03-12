亞洲男性第一娛樂品牌JKF三月雜誌邀來安希擔任封面女郎，她去年特別飛往日本當地拍攝寫真，增加許多日式情慾的定調讓人看的臉紅心跳，「就是想走一個A片的感覺！」cosplay角色的造型到妝容都親自著手，甚至細到連眼珠的顏色都要去找合適的隱形眼鏡來配戴。

她自認不擅長講話，也不太會表演，但願意自己拍影片建立起頻道，「十幾歲的自己覺得一切都很新鮮，只知道拍照可以賺錢；二十幾歲的我，漸漸了解人際關係的重要，小心維繫廠商與工作；而未來的我，只要有機會就會去嘗試，熟不熟練無所謂，總之都要一一面對。」

單身的她聊起理想型是笑起來可愛的、寵物型男生，會聊天也會加分！可以接受一個禮拜就在一起，自爆能接受大男人，「唯一不行的地雷就是設置手機追蹤定位，也不太喜歡同居，除非走入婚姻才有同居的必要。」她私下是個相當孝順的女兒，為實現媽媽的願望，在去年買下人生第一間房子，「其實我一直都是租屋族，要不是為了家人，我根本沒想過要買房子，但最重要的是讓家人安心！」

(中時 )