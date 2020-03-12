澳洲疫情告急，湯姆漢克（Tom Hanks）夫妻倆於澳洲拍戲期間，12日確診新冠肺炎病毒，讓同樣在澳洲拍攝的漫威超級英雄片《上氣：十環幫的傳奇》置身危機，飾演大反派「滿大人」的梁朝偉也正於澳洲拍攝，讓影迷十分擔心。12日他透過港媒報平安，除了強調防疫意識外，也貼心叮嚀粉絲說道：「加強自我保護、清潔、消毒，也希望大家好好照顧自己。」

《上氣：十環幫的傳奇》除了梁朝偉外，男主角「上氣」為加拿大華裔演員劉思慕 （Simu Liu），而日前拿下金球獎影后的奧卡菲娜（Awkwafina）也參與拍攝。該片仍照常拍攝中，暫時沒有暫緩計畫，劉思慕日前也在IG上傳自己戴著口罩的自拍照，相當重視防疫。該片由《不完美的正義》導演德斯汀丹尼爾克萊頓（Destin Daniel Cretton）執導，日前拍攝因澳洲森林大火延宕，現又碰上疫情肆虐的情況，拍攝過程狀況連連，電影預計將在2021年2月上映。

(中時 )