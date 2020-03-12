中職今日召開第二次防疫會議，因應新冠肺炎在全球大流行，以及4月清明連假影響，中職聯盟與各球團一致決議開幕戰第二次延期，將在4月11日開打，不排除閉門比賽，且以打滿240場，分上、下半季球季為目標進行。而13日以後的熱身賽，以及二軍比賽都採閉門比賽。

先前中職因6搶1延期，中職開幕戰從原訂3月14日延至3月28日，這次又因新冠肺炎疫情影響，保險起見第二度將開幕延期至4月11日開打，是中職31年來最晚的開幕戰。

中職會長吳志揚表示，4月11日中職一定會開打，無法再等疫情平復，不過屆時是否閉門比賽，或是部分開放觀眾，會在3月底前決定，目前中職每周都在開會，隨時跟著疫情變化作對策。

而13日以後進行的官辦熱身賽以及二軍賽事，都不會開放觀眾入場，且開幕戰二度延期這中間的空窗期，中職不會再辦官方熱身賽，將由各隊自主比賽及練習。

(中時 )