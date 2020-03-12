美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間11日，美國懷俄明州衛生部發佈消息，該州出現新冠肺炎確診首例。包括懷俄明州在內，美國目前已有44州出現疫情。

此外，美國首都華盛頓哥倫比亞特區也已出現新冠肺炎感染病例。據美國約翰霍普金斯大學發佈的統計資料，截至目前，美國累計確診已超過1300例。

(旺報 )