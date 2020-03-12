伊朗新冠肺炎確診病例增至10075例 死亡429人 19:372020/03/12 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月9日，在伊朗首都德黑蘭，一名消防員給公交車消毒。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據伊朗國家通訊社報導，當地時間12日，伊朗衛生部發言人稱，該國新冠肺炎確診病例增至10075例，死亡人數上升至429人。 (旺報 ) #伊朗 #肺炎 #新冠 #死亡 #病例 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛報告證實：陸境外確診近2.5萬例 疫情波及全球101國 09:352020/03/09 兩岸 中研院快篩試劑何時量產？廖俊智：4月使用非常困難 10:292020/03/09 生活 快篩試劑是台灣研發！立委要求中研院改英文名 避免搞混 11:322020/03/09 生活 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 武漢累計收治及出院患者最多方艙醫院「休艙」 20:242020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 新冠延燒 林書豪捐400萬防疫 11:232020/03/12 體育 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 兩岸熱門新聞 鍾南山：全球疫情可在6月結束 但有個重要的條件 - 兩岸 鍾南山：蓮蓬頭與排氣管可能傳播新冠病毒 - 時政 美指陸操控台媒 國台辦：惡意中傷充滿政治偏見 - 兩岸 - 旺報 胡錫進：艾芬《發哨人》沒必要刪 刪帖絕非萬能 - 兩岸 美U-2偵察機 安裝陸北斗系統 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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